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    Ди Лоренцо о ничьей с «Дженоа»: Пытались отыграться после гола, но соперник хорошо оборонялся

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    Защитник «Наполи» Джованн Ди Лоренцо высказался о ничейном результате команды в матче 25-го тура Серии А с «Дженоа» (1:1).

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    «Нашей игре не хватало последовательности. Мы хорошо проявили себя в отдельных эпизодах, но не смогли сконцентрироваться и воспользоваться возможностями, которые появлялись в другие моменты матча.

    Так не должно быть. Мы не должны оказываться в сложной ситуации для того, чтобы начинать реагировать. Сегодня мы начали довольно хорошо. Пытались отыграться после гола, но "Дженоа" хорошо оборонялся», — приводит слова Ди Лоренцо DAZN.

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    • После этого матча «Наполи» занимает 9-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе. В следующем матче «неаполитанцы» сыграют против «Барселоны» 21-го февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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