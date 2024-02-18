Ди Лоренцо о ничьей с «Дженоа»: Пытались отыграться после гола, но соперник хорошо оборонялся

Защитниквысказался о ничейном результате команды в матче 25-го тура Серии А с(1:1).

«Нашей игре не хватало последовательности. Мы хорошо проявили себя в отдельных эпизодах, но не смогли сконцентрироваться и воспользоваться возможностями, которые появлялись в другие моменты матча.

Так не должно быть. Мы не должны оказываться в сложной ситуации для того, чтобы начинать реагировать. Сегодня мы начали довольно хорошо. Пытались отыграться после гола, но "Дженоа" хорошо оборонялся», — приводит слова Ди Лоренцо DAZN.

После этого матча «Наполи» занимает 9-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе. В следующем матче «неаполитанцы» сыграют против «Барселоны» 21-го февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.