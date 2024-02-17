2-й таймБёрнли — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деклан Райс и Якуб Кивёр«Бёрнли» — «Арсенал». Онлайн
  • 19:24
    • «Байер» сломил сопротивление «Хайденхайма»
  • 19:00
    • «Наполи» ушел от поражения в матче с «Дженоа»
  • 17:58
    • «Атлетико» всухую разгромил «Лас-Пальмас» в матче Примеры
  • 17:30
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Брентфорд»
  • 16:14
    • «Авангард» уверенно победил «Металлург» и стал лидером «Востока»
    Все новости спорта

    «Наполи» ушел от поражения в матче с «Дженоа»

    «Наполи» — «Дженоа»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Дженоа

    «Наполи»     и «Дженоа» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 25-го тура итальянской Серии А.

    Сирил Нгонж
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сирил Нгонж

    В первом тайме не было забитых мячей, хотя инициативой на поле безраздельно владели хозяева.

    Тем не менее, «Дженоа» смог открыть счет сразу после перерыва. Гол на счету опорного полузащитника Мортена Френдрупа.

    «Наполи» смог отыграться лишь на 90-й после точного удара недавнего новичка Сирила Нгонжа. Голевую передачу ему отдал капитан Джованни Ди Лоренцо.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Дженоа 1:1
    Наполи: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Моритц Йенц, Йоаким Мехле, Боте Баку, Маттиас Сванберг (Янник Герардт, 46'), Максимилиан Арнольд, Ловро Майер, Кевин Паредес, Йонас Винд, Кевин Бехренс Дженоа: Грегор Кобель, Ян Матсен, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан, Никлас Фуллкруг, Джейдон Санчо, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер

    В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях против «Кальяри».

    Календарь и таблица Серии А

    «Дженоа» дома примет «Удинезе».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидер потеряют очки в матче с «синими»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Сельту»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «ПСЖ» не пожалеет «канареек»
  • «Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры