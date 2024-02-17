«Наполи» — «Дженоа»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 25-го тура итальянской Серии А.

В первом тайме не было забитых мячей, хотя инициативой на поле безраздельно владели хозяева.

Тем не менее, «Дженоа» смог открыть счет сразу после перерыва. Гол на счету опорного полузащитника Мортена Френдрупа.

«Наполи» смог отыграться лишь на 90-й после точного удара недавнего новичка Сирила Нгонжа. Голевую передачу ему отдал капитан Джованни Ди Лоренцо.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Дженоа 1:1 Наполи: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Моритц Йенц, Йоаким Мехле, Боте Баку, Маттиас Сванберг (Янник Герардт, 46'), Максимилиан Арнольд, Ловро Майер, Кевин Паредес, Йонас Винд, Кевин Бехренс Дженоа: Грегор Кобель, Ян Матсен, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан, Никлас Фуллкруг, Джейдон Санчо, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер

В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях против «Кальяри».

Календарь и таблица Серии А

«Дженоа» дома примет «Удинезе».