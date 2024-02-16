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    Умтити собирается завершить карьеру

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    Экс-защитник испанской «Барселоны», чемпион мира 2018 года, французский защитник Самюэль Умтити раздумывает над завершением профессиональной карьеры, сообщает Diario AS.

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    30-летний игрок устал от хронических травм и думает закончить с футболом. Сейчас Умтити выступает за «Лилль», но снова получил серьезную травму колена, которая требует операцию.

    За последние шесть лет Умтити постоянно борется с различными болячками, из-за чего его карьера пошла на спад. По прогнозам врачей в этом сезоне француз вряд ли выйдет на футбольное поле.

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    • В этом сезоне Умтити сыграл всего 13 матчей за «Лилль», из них 6 целиком. Он выступал за «Лион», «Барселону», «Лечче», провел 31 матч за сборную Франции, забил 4 гола.

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