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    Тюкавин: Мне не близок стиль игры Холанна

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему ему не нравится стиль игры форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Твой кумир Кокорин. Подсматривал ли что-то у него? Просто следил за ним и слежу до сих пор. Мне нравится его стиль игры, его скорость.

    Почему не нравится стиль игры Холанна? Не то что не нравится его игра… Скорее мне не близок тот стиль, в котором он действует. Да, много забивает, но, наверное, я примеряю игру форвардов на себя. Холанн высокий, действует за счет мощи, я за ним не слежу.

    Если бы попросили сделать выбор, то отдал бы голос за Мбаппе, наверное», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

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