Тюкавин: Мне не близок стиль игры Холанна

Нападающийобъяснил, почему ему не нравится стиль игры форварда

«Твой кумир Кокорин. Подсматривал ли что-то у него? Просто следил за ним и слежу до сих пор. Мне нравится его стиль игры, его скорость.

Почему не нравится стиль игры Холанна? Не то что не нравится его игра… Скорее мне не близок тот стиль, в котором он действует. Да, много забивает, но, наверное, я примеряю игру форвардов на себя. Холанн высокий, действует за счет мощи, я за ним не слежу.

Если бы попросили сделать выбор, то отдал бы голос за Мбаппе, наверное», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.