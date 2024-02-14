Кроос: Гол «Лейпцига» нужно было засчитывать

Тони Кроос Фото: globallookpress.com
«Лейпциг» поразил ворота «Реала» уже на второй минуте, но после вмешательства ВАР гол был отменен. Видеоассистент главного арбитра пришел к выводу, что Бенджамин Хенрихс мешал вратарю «Реала» Андрею Лунину.
«Мне кажется, судья зафиксировал офсайд, потому что игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол нужно было засчитывать.
С этим не поспорить» — приводит слова Крооса Prime Video Germany.
Ответный матч между «Реалом» и «Лейпцигом» состоится 6 марта в Мадриде.