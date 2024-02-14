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    Кроос: Гол «Лейпцига» нужно было засчитывать

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    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что арбитры ошибочно отменили гол «Лейпцига» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Лейпциг» поразил ворота «Реала» уже на второй минуте, но после вмешательства ВАР гол был отменен. Видеоассистент главного арбитра пришел к выводу, что Бенджамин Хенрихс мешал вратарю «Реала» Андрею Лунину.

    «Мне кажется, судья зафиксировал офсайд, потому что игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол нужно было засчитывать.

    С этим не поспорить» — приводит слова Крооса Prime Video Germany.

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