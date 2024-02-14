Кроос: Гол «Лейпцига» нужно было засчитывать

Полузащитник мадридского «Реала»считает, что арбитры ошибочно отменили гол(1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» поразил ворота «Реала» уже на второй минуте, но после вмешательства ВАР гол был отменен. Видеоассистент главного арбитра пришел к выводу, что Бенджамин Хенрихс мешал вратарю «Реала» Андрею Лунину.

«Мне кажется, судья зафиксировал офсайд, потому что игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол нужно было засчитывать.

С этим не поспорить» — приводит слова Крооса Prime Video Germany.

Ответный матч между «Реалом» и «Лейпцигом» состоится 6 марта в Мадриде.