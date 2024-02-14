Конте высказал свое отношение к выигранным трофеям в карьере

Антонио Конте Фото: globallookpress.com
«Эти трофеи — большая, очень большая ответственность, потому что они остаются, чтобы напоминать тебе: "О, смотри, ты должен побеждать. Ты уже сделал это и должен продолжать делать", — приводит слова Конте английское издание The Telegraph.
Напомним, что Конте выигрывал английскую Премьер-лигу вместе с "Челси", а с "Ювентусом" специалист 3 раза занимал 1-е места в чемпионате Италии.
Последним клубов итальянца был "Тоттенхэм". Конте был уволен с поста главного тренера "шпор" в марте 2023-го года.