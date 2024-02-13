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    «Бавария» купит лучшего бомбардира «Штутгарта»

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    Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси после завершения сезона может стать игроком «Баварии».

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    По информации Bild, мюнхенский клуб готов выплатить 20 миллионов евро отступных, которые указаны в контракте гвинейского футболиста со «Штутгартом».

    При этом источник отмечает, что пока нет уверенности в том, что Гирасси захочет переходить в команду, в которой на позиции центрального нападающего играет Гарри Кейн.

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    • Гирасси провел в текущем чемпионате Германии 15 матчей и забил 17 мячей. В гонке бомбардиров его опережает только Кейн (24).

    Transfermarkt оценивает стоимость Гирасси в 40 миллионов евро.

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