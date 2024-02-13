«Бавария» купит лучшего бомбардира «Штутгарта»

Нападающий «Штутгарта»после завершения сезона может стать игроком

По информации Bild, мюнхенский клуб готов выплатить 20 миллионов евро отступных, которые указаны в контракте гвинейского футболиста со «Штутгартом».

При этом источник отмечает, что пока нет уверенности в том, что Гирасси захочет переходить в команду, в которой на позиции центрального нападающего играет Гарри Кейн.

Гирасси провел в текущем чемпионате Германии 15 матчей и забил 17 мячей. В гонке бомбардиров его опережает только Кейн (24).

Transfermarkt оценивает стоимость Гирасси в 40 миллионов евро.