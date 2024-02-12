Тен Хаг: Мы можем победить любого соперника, все дело в вере

Главный тренеррассказал о потенциале своей команды после победы в матче 24-го тура АПЛ с(2:1).

«Я считаю, что мы можем победить любого соперника. Как дома, так и на выезде. В некоторых выездных матчах нам нужно больше верить в себя.

Мы могли побеждать "Арсенал" в гостях. Мы действительно заслуживали победы. Могли побеждать в Ливерпуле. Все дело в вере. Думаю, сегодня команда верила, что сможет выиграть матч, именно поэтому он и завершился нашей победой», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

После победы над «Астон Виллой» «манкунианцы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 41-м очком в активе. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Лутона» 18-го февраля.