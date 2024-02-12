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    Тен Хаг: Мы можем победить любого соперника, все дело в вере

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о потенциале своей команды после победы в матче 24-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я считаю, что мы можем победить любого соперника. Как дома, так и на выезде. В некоторых выездных матчах нам нужно больше верить в себя.

    Мы могли побеждать "Арсенал" в гостях. Мы действительно заслуживали победы. Могли побеждать в Ливерпуле. Все дело в вере. Думаю, сегодня команда верила, что сможет выиграть матч, именно поэтому он и завершился нашей победой», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

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