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    «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Астон Виллы»

    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.

    Скотт Мактоминей
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    Скотт Мактоминей

    Открыл счет в игре Расмус Хейлунн с передачи Гарри Магуайра, но Дуглас Луис восстановил статус-кво.

    Все решилось на 86-й минуте, когда точный удар Скотта Мактоминея после паса Диогу Далота принес победу манкунианцам.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 1:2
    Голы: 0:1 Расмус Хёйлунн (17'), 1:1 Дуглас Луис (67'), 1:2 Скотт МакТоминай (86') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Диего Карлос, Клеман Лангле, Алекс Морено (Лука Динь, 87'), Бубакар Камара (Мусса Диаби, 65'), Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Джон МакГинн (Николо Дзаньоло, 87'), Джейкоб Рэмси, Леон Бэйли (Юри Тилеманс, 73'), Олли Уоткинс Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Люк Шоу (Виктор Линделёф, 46'), Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Каземиро, Кобби Майну (Софьян Амрабат, 90'), Расмус Хёйлунн (Джонни Эванс, 90'), Маркус Рашфорд (Скотт МакТоминай, 73') Предупреждения: Каземиро (37'), Кобби Майну (45 + 4'), Клеман Лангле (45 + 5'), Мэтти Кэш (60'), Мусса Диаби (71')

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    Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 41 балл и закрепиться на шестом месте в турнирной таблице. У «Астон Виллы» 46 пунктов и пятая строчка.

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