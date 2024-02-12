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    Сёмин: Трансфер Лоськова — лучший за всю историю «Локомотива»

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёминназвал Дмитрия Лоськовалучшим приобретением московского клуба за всю историю.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    12 февраля 2024 года Лоськову исполняется 50 лет.

    «Приход Лоськова в "Локомотив" — самый лучший трансфер за всю историю клуба. Он игрок, который своим талантом изменил структуру и игровую модель команды. Хотя Лоськов футболист с большим индивидуальным талантом, он всегда работал на команду. Свой талант и индивидуальные качества Дмитрий вкладывал на благо команды.

    Лоськов оказал самое большое влияние на болельщиков: их стало больше, потому что в игре "Локомотива" стало больше импровизации и неожиданных моментов. Прекрасно помню, как и все болельщики "Локомотива", матч с "Интером" и его блестящую игру. Матч с "Галатасараем" в Лиге чемпионов, "Золотой" матч с ЦСКА и его решающий гол. Конкретными результативными действиями он влюбил в себя армию любителей футбола. Это было самое главное в его профессиональной карьере. "Локомотив" был командой Лоськова, командой, в которой он мог проявить себя по максимуму.

    Лоськов — человек, который заставлял своей игрой ходить на стадионы огромное количество людей. Он сделал большую историю и внёс большой вклад в российский футбол.

    Желаю Дмитрию крепкого здоровья, новых свершений и ощущений в своей любимой профессии, новых успехов. Самое главное, чтобы на это хватило здоровья», — сказал Сёмин «Чемпионату».

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