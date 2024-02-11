«Севилья» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

«Севилья» Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Айзек Ромеро.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Атлетико 1:0
Гол: 1:0 Isaac Romero (15') Севилья: Эрьян Нюланд, Луак Баде, Серхио Рамос, Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 64'), Джибриль Соу (Жоан Жордан, 88'), Бубакари Сумаре, Оливер Торрес (Сусо, 64'), Лукас Окампос, Маркос Акунья, Юссеф Эн-Несири (Adrià Pedrosa, 88'), Isaac Romero (Эрик Ламела, 78') Атлетико: Ян Облак, Марио Эрмосо, Габриэл Паулиста, Пабло Барриос (Науэль Молина, 46'), Коке (Анхель Корреа, 60'), Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Аксель Витсель (Рейнилду Мандава, 66'), Антуан Гризманн, Альваро Мората (Мемфис Депай, 46'), Самуэл Лино Предупреждения: Аксель Витсель (26'), Сусо (70'), Юссеф Эн-Несири (77')
Календарь и таблица испанской Примеры
Победа позволила «Севилье» набрать 23 пункта и подняться на 15-е место в турнирной таблице. У «Атлетико» осталось 48 баллов и четвертая позиция.