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    • «Ростов» уступил «Кайрату» в Зимнем кубке РПЛ
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    «Ростов» уступил «Кайрату» в Зимнем кубке РПЛ

    «Ростов» — «Кайрат»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Зимний кубок РПЛ
    В матче Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» уступил «Кайрату» со счетом 1:2.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    На голы Жоау Паулу и Георгия Зарии ростовчане смогли ответить только точным ударом престижа Николая Комличенко.

    Зимний Кубок РПЛ
    «Ростов» — «Кайрат» — 1:2 (0:1)
    Голы: Комличенко — Жоау Паулу, Зария

    «Ростов» с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице. У остальных трех команд по 3 очка.

    Последний матч Зимнего кубка РПЛ состоится 14 февраля — «Кайрат» сыграет против московского «Спартака». Они и могут обойти команду Валерия Карпина в турнирной таблице.

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