«Ростов» — «Кайрат»: счет матча 1:2, обзор голов

Николай Комличенко Фото: globallookpress.com
На голы Жоау Паулу и Георгия Зарии ростовчане смогли ответить только точным ударом престижа Николая Комличенко.
Зимний Кубок РПЛ
«Ростов» — «Кайрат» — 1:2 (0:1)
Голы: Комличенко — Жоау Паулу, Зария
«Ростов» с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице. У остальных трех команд по 3 очка.
Последний матч Зимнего кубка РПЛ состоится 14 февраля — «Кайрат» сыграет против московского «Спартака». Они и могут обойти команду Валерия Карпина в турнирной таблице.