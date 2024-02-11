Тренер «Гранады» о предстоящем матче с «Барселоной»: Мы должны быть близки к совершенству

Главный тренервысказался о предстоящей встрече св рамках 24-го тура Примеры.

«Чтобы победить "Барселону", мы должны быть близки к совершенству и показать свою лучшую игру во всех смыслах. Это одна из лучших команд лиги, обладающая молодым и универсальным составом с отличным подбором в атаке.

"Гранаде" нужно сыграть с большой концентрацией, интенсивностью и порядком. Провести идеальный матч и выиграть у "Барселоны" — это сложная, но не невозможная задача. Это команда, у которой есть вещи, которыми мы можем воспользоваться», — приводит слова Медины AS.com.

Напомним, что матч между «Барселоной» и «Гранадой» состоится 11-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Гранада» занимает 19-е место в таблице чемпионата Испании с 12-ю очками в активе. «Барселона» — на 3-й позиции (50 баллов).