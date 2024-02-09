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    Тухель: Мы будем играть против множества нейтральных болельщиков, которые хотят победы «Байера»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Бундеслиги с «Байером».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы будет играть против множества нейтральных болельщиков, которые хотят, чтобы "Байер" выиграл чемпионство в нынешнем сезоне. Однако в первую очередь мы играем ради наших амбиций и ради титула.

    Подобное бывает в теннисе. Когда играешь против Роджера Федерера (швейцарский теннисист, экс первая ракетка мир), всегда играешь против нейтральных болельщиков из-за его элегантности и кажущейся лёгкости. Всё это усложняет задачу Рафе Надалю и Новаку Джоковичу. То же самое касается и нас. Ситуация с давлением нейтральных фанатов только усложняет ситуацию», — приводит слова Тухеля ESPN.

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    • Напомним, что матч между «Баварией» и «Байером» состоится 10-го февраля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Байер» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 52 очками в активе, а «Бавария» — на 2-й позиции (50 баллов).

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