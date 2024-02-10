В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги 10 февраля пройдет матч «Байер» — «Бавария». Начало — 20:30 (мск). «Байер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Турнирное положение: команда из Леверкузена продолжает оставаться единственной командой из топ-5 лиг без единого поражения в сезоне.

По итогам 20 туров «Байер» имеет в своем активе 52 пункта и является лидером турнирной таблицы. В настоящий момент леверкузенцы на два балла опережают вторую «Баварию», поэтому данный матч будет крайне принципиальным.

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Леверкузенцы 52 раза поразили ворота соперников и меньше остальных (14) пропустили в свои.

Последние матчи: в последней игре подопечные Хаби Алонсо встречались со «Штутгартом» в Кубке Германии и добыли победу со счетом 3:2. Команда пробилась уже в полуфинал турнира.

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До этого «Байер» обыграл «Дармштадт» (2:0), поделил очки с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0), переиграл «РБ Лейпциг» (3:2), «Аугсбург» (1:0), «Бохум» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0).

Не сыграют: в этой игре не смогут помочь леверкузенской команде травмированные Артур, Виктор Бонифаце и Эсекиэль Паласиос, а также находящийся на Кубке Африки Одион Коссуну.

Состояние команды:нет команды в этом сезоне, которая бы имеа лучшее состояние, чем «Байер». Леверкузенцы не проигрывают и продолжают борьбу сразу за три трофея.

Кроме чемпионата страны и Кубка команда добыла шесть побед в шести матчах Лиги Европы и с первого места вышла в плей-офф. Соперник определится позже.

С главной задачей зимнего трансферного окна «Байер» справился, сохранив команду. Также был взят в аренду Борха Иглесиас, который сразу же влился в команду и стал основным футболистом.

«Бавария»

Турнирное положение: баварцы пытаются сражаться за золотые медали чемпионата. Мюнхенцы забили целых 59 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили только 19.

В итоге в настоящий момент «Бавария» имеет в своем активе 50 пунктов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Байера».

Последние матчи: сейчас у подопечных Томаса Тухеля серия из трех побед подряд. Повержены были «Боруссия» М (3:1), «Аугсбург» (3:1) и «Унион» (1:0).

До этого мюнхенцы сенсационно уступили «Вердеру» (0:1), но переиграли «Хоффенхайм» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Штутгарт» (3:0).

Не сыграют: из-за различного рода повреждений н поле не выйдут Габриэл Марушич, Буна Сарр, Ноэль Асеко, Брайан Сарагоса, Тарек Бухманн, Даниэль Перец, Серж Гнабри, Конрад Лаймер и Кингсли Коман. Лазарет у команды переполнен.

Состояние команды: его можно оценить так — могло быть и лучше. Победы команде даются тяжеловато, но она все еще продолжает борьбу за два трофея.

Хотя групповой этап Лиги чемпионов мюнхенцы прошли без особых проблем, став первыми в группе с «Копенгагеном», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Теперь чемпионы Германии встретятся против римского «Лацио».

А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

Зимой мюнхенцы неплохо усилились на трансферном рынке. Были отданы в аренду «ненужные» клубу футболистами, а из приобретений выделяются Саша Боэ из «Галатасарая», Эрик Дайер из «Тоттенхэма» и Брайан Сарагоса из «Гранады».

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Байера» достигла уже 30 матчей. Этот показатель является рекордным в истории леверкузенского клуба

В последних восьми очных поединках команд было забито минимум 3 мяча

Форвард «Баварии» Харри Кейн забил уже 24 мяча в этом сезоне и является лучшим бомбардиром Бундеслиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.85, а победа «Байера» — в 2.60.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.52, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.

Прогноз: обе команды уверенно идут по турнирной дистанции, намного обогнали соперников и будут между собой решать, кто достоин чемпионского титула.

Вполне возможным исходом видится ничья, при которой все останутся на своих местах.

Ставка: ничья за 3.85.

Прогноз: этот матч крайне важен для коллективов, поэтому он, наверняка, будет осторожным, хотя команды любят много атаковать и забивать, но не в этот раз.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.55.