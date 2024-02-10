ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»Испорченный Новый год. «Зенит» не пощадил команду Слуцкого накануне праздника Самуэль Это'оВ этой мафии мы не предаем лидеров. Как Это'о превратился из футбольной легенды в коррумпированного функционера
  • 01:01
    • «Монако» с Головиным по пенальти проиграл «Руану» в Кубке Франции
  • 22:10
    • Хуркач переиграл Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
  • 21:50
    • Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА
  • 21:16
    • «Ак Барс» с трудом обыграл «Трактор»
  • 21:15
    • Стал известен состав групп Лиги наций — 2024/2025
    Все новости спорта

    Потерпит ли «Байер» первое поражение в сезоне?

    «Байер» — «Бавария». Ставка (к. 3.85) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 10 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Байер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария»
    В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги 10 февраля пройдет матч «Байер» — «Бавария». Начало — 20:30 (мск). «Байер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Февраля 2024 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: команда из Леверкузена продолжает оставаться единственной командой из топ-5 лиг без единого поражения в сезоне.

    По итогам 20 туров «Байер» имеет в своем активе 52 пункта и является лидером турнирной таблицы. В настоящий момент леверкузенцы на два балла опережают вторую «Баварию», поэтому данный матч будет крайне принципиальным.

    Коэффициенты матча Байер — Бавария

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.802.45Бонус$9500
    •

    Леверкузенцы 52 раза поразили ворота соперников и меньше остальных (14) пропустили в свои.

    Последние матчи: в последней игре подопечные Хаби Алонсо встречались со «Штутгартом» в Кубке Германии и добыли победу со счетом 3:2. Команда пробилась уже в полуфинал турнира.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    До этого «Байер» обыграл «Дармштадт» (2:0), поделил очки с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0), переиграл «РБ Лейпциг» (3:2), «Аугсбург» (1:0), «Бохум» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0).

    Не сыграют: в этой игре не смогут помочь леверкузенской команде травмированные Артур, Виктор Бонифаце и Эсекиэль Паласиос, а также находящийся на Кубке Африки Одион Коссуну.

    Состояние команды:нет команды в этом сезоне, которая бы имеа лучшее состояние, чем «Байер». Леверкузенцы не проигрывают и продолжают борьбу сразу за три трофея.

    Кроме чемпионата страны и Кубка команда добыла шесть побед в шести матчах Лиги Европы и с первого места вышла в плей-офф. Соперник определится позже.

    С главной задачей зимнего трансферного окна «Байер» справился, сохранив команду. Также был взят в аренду Борха Иглесиас, который сразу же влился в команду и стал основным футболистом.

    «Бавария»

    Турнирное положение: баварцы пытаются сражаться за золотые медали чемпионата. Мюнхенцы забили целых 59 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили только 19.

    В итоге в настоящий момент «Бавария» имеет в своем активе 50 пунктов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Байера».

    Последние матчи: сейчас у подопечных Томаса Тухеля серия из трех побед подряд. Повержены были «Боруссия» М (3:1), «Аугсбург» (3:1) и «Унион» (1:0).

    До этого мюнхенцы сенсационно уступили «Вердеру» (0:1), но переиграли «Хоффенхайм» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Штутгарт» (3:0).

    Не сыграют: из-за различного рода повреждений н поле не выйдут Габриэл Марушич, Буна Сарр, Ноэль Асеко, Брайан Сарагоса, Тарек Бухманн, Даниэль Перец, Серж Гнабри, Конрад Лаймер и Кингсли Коман. Лазарет у команды переполнен.

  • Трансферный дайджест. 30 января — 5 февраля
  • Паласиос готов перебраться в АПЛ, Миранчук не хочет продлевать контракт с «Локомотивом», Зелиньский в шаге от перехода в «Интер»
  • 05/02/2024

    • Состояние команды: его можно оценить так — могло быть и лучше. Победы команде даются тяжеловато, но она все еще продолжает борьбу за два трофея.

    Хотя групповой этап Лиги чемпионов мюнхенцы прошли без особых проблем, став первыми в группе с «Копенгагеном», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Теперь чемпионы Германии встретятся против римского «Лацио».

    А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

    Зимой мюнхенцы неплохо усилились на трансферном рынке. Были отданы в аренду «ненужные» клубу футболистами, а из приобретений выделяются Саша Боэ из «Галатасарая», Эрик Дайер из «Тоттенхэма» и Брайан Сарагоса из «Гранады».

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Байера» достигла уже 30 матчей. Этот показатель является рекордным в истории леверкузенского клуба

    • В последних восьми очных поединках команд было забито минимум 3 мяча

    • Форвард «Баварии» Харри Кейн забил уже 24 мяча в этом сезоне и является лучшим бомбардиром Бундеслиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.85, а победа «Байера» — в 2.60.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.52, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: обе команды уверенно идут по турнирной дистанции, намного обогнали соперников и будут между собой решать, кто достоин чемпионского титула.

    Вполне возможным исходом видится ничья, при которой все останутся на своих местах.

    Ставка: ничья за 3.85.

    Прогноз: этот матч крайне важен для коллективов, поэтому он, наверняка, будет осторожным, хотя команды любят много атаковать и забивать, но не в этот раз.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Орландо — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Индиана — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бруклин — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милуоки — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мемфис — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.31
  • Прогноз на матч Финикс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лопес — Ортис
  • Бокс
  • Сегодня в 07:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Бавария»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Потерпит ли «Байер» первое поражение в сезоне?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры