«Байер»
Турнирное положение: команда из Леверкузена продолжает оставаться единственной командой из топ-5 лиг без единого поражения в сезоне.
По итогам 20 туров «Байер» имеет в своем активе 52 пункта и является лидером турнирной таблицы. В настоящий момент леверкузенцы на два балла опережают вторую «Баварию», поэтому данный матч будет крайне принципиальным.
Коэффициенты матча Байер — Бавария
Леверкузенцы 52 раза поразили ворота соперников и меньше остальных (14) пропустили в свои.
Последние матчи: в последней игре подопечные Хаби Алонсо встречались со «Штутгартом» в Кубке Германии и добыли победу со счетом 3:2. Команда пробилась уже в полуфинал турнира.
До этого «Байер» обыграл «Дармштадт» (2:0), поделил очки с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0), переиграл «РБ Лейпциг» (3:2), «Аугсбург» (1:0), «Бохум» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0).
Не сыграют: в этой игре не смогут помочь леверкузенской команде травмированные Артур, Виктор Бонифаце и Эсекиэль Паласиос, а также находящийся на Кубке Африки Одион Коссуну.
Состояние команды:нет команды в этом сезоне, которая бы имеа лучшее состояние, чем «Байер». Леверкузенцы не проигрывают и продолжают борьбу сразу за три трофея.
Кроме чемпионата страны и Кубка команда добыла шесть побед в шести матчах Лиги Европы и с первого места вышла в плей-офф. Соперник определится позже.
С главной задачей зимнего трансферного окна «Байер» справился, сохранив команду. Также был взят в аренду Борха Иглесиас, который сразу же влился в команду и стал основным футболистом.
«Бавария»
Турнирное положение: баварцы пытаются сражаться за золотые медали чемпионата. Мюнхенцы забили целых 59 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили только 19.
В итоге в настоящий момент «Бавария» имеет в своем активе 50 пунктов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Байера».
Последние матчи: сейчас у подопечных Томаса Тухеля серия из трех побед подряд. Повержены были «Боруссия» М (3:1), «Аугсбург» (3:1) и «Унион» (1:0).
До этого мюнхенцы сенсационно уступили «Вердеру» (0:1), но переиграли «Хоффенхайм» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Штутгарт» (3:0).
Не сыграют: из-за различного рода повреждений н поле не выйдут Габриэл Марушич, Буна Сарр, Ноэль Асеко, Брайан Сарагоса, Тарек Бухманн, Даниэль Перец, Серж Гнабри, Конрад Лаймер и Кингсли Коман. Лазарет у команды переполнен.
Состояние команды: его можно оценить так — могло быть и лучше. Победы команде даются тяжеловато, но она все еще продолжает борьбу за два трофея.
Хотя групповой этап Лиги чемпионов мюнхенцы прошли без особых проблем, став первыми в группе с «Копенгагеном», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Теперь чемпионы Германии встретятся против римского «Лацио».
А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).
Зимой мюнхенцы неплохо усилились на трансферном рынке. Были отданы в аренду «ненужные» клубу футболистами, а из приобретений выделяются Саша Боэ из «Галатасарая», Эрик Дайер из «Тоттенхэма» и Брайан Сарагоса из «Гранады».
Статистика для ставок
- Беспроигрышная серия «Байера» достигла уже 30 матчей. Этот показатель является рекордным в истории леверкузенского клуба
- В последних восьми очных поединках команд было забито минимум 3 мяча
- Форвард «Баварии» Харри Кейн забил уже 24 мяча в этом сезоне и является лучшим бомбардиром Бундеслиги
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.85, а победа «Байера» — в 2.60.
ТБ 2,5 оценивается только в 1.52, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.
Прогноз: обе команды уверенно идут по турнирной дистанции, намного обогнали соперников и будут между собой решать, кто достоин чемпионского титула.
Вполне возможным исходом видится ничья, при которой все останутся на своих местах.
Ставка: ничья за 3.85.
Прогноз: этот матч крайне важен для коллективов, поэтому он, наверняка, будет осторожным, хотя команды любят много атаковать и забивать, но не в этот раз.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.55.