Кураньи: Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом

Кевин Кураньи Фото: globallookpress.com
«Московское "Динамо" провело хорошие матчи в этом сезоне, но чемпионат длинный. Думаю, что дела пойдут хорошо. Я надеюсь, что "Динамо" станет чемпионом. У них хорошая команда с классными футболистами, очень хороший тренер.
Сейчас у них идет подготовка, чтобы в отличной форме подойти ко второй части сезона. Надеюсь, что команда сможет побороться за чемпионство», — приводит слова Кураньи ТАСС.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 18 игр.