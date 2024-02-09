Кураньи: Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом

Экс-форвард «Динамо»высказался о турнирных перспективах бело-голубых в текущем сезоне.

«Московское "Динамо" провело хорошие матчи в этом сезоне, но чемпионат длинный. Думаю, что дела пойдут хорошо. Я надеюсь, что "Динамо" станет чемпионом. У них хорошая команда с классными футболистами, очень хороший тренер.

Сейчас у них идет подготовка, чтобы в отличной форме подойти ко второй части сезона. Надеюсь, что команда сможет побороться за чемпионство», — приводит слова Кураньи ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 18 игр.