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    Источник: Трансфер Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался

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    По данным авторитетного бразильского источника Globo Esporte, хавбек петербургского «Зенита» Ду Кейрос не перейдет в «Васко да Гама».

    Ду Кейрос
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    Ду Кейрос

    Причиной этому стали санкции по отношению к «Газпрому» со стороны американской компании «777», которой принадлежит контрольный пакет акции бразильского клуба.

    Напомним, ранее прошла информация о возвращении Ду Кейроса в клуб бразильской Серии А «Васко да Гама» на правах аренды. Также интерес к полузащитнику проявлял его бывший клуб «Коринтианс».

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    Ду Кейрос является игроком ротации в «Зените», сыграл в текущем сезоне 16 матчей, забил один гол. Его контракт с питерцами действует до лета 2028 года.

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