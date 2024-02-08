Абаскаль: «Ростов» наказал «Спартак» за непростительные ошибки

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение от(0:3) в рамках Зимнего кубка РПЛ.

«Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения. Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали.

Нужно понимать, что у нас третья неделя сборов. Команда находится под нагрузками. Нет прежней свежести.

Резюме по игре Угальде? Нужно время, чтобы сыграться и найти взаимопонимание с партнерами. Он хорошо ускорял игру за счет хорошего приема мяча.

Оптимальная позиция для Промеса — между линиями. Ему нужна свобода. Этот тот игрок, который хорошо понимает, где найти пространство и создавать опасность.

Я абсолютно доволен тем составом, что есть. Мы уже 18 месяцев работаем с ребятами. Сейчас нужно улучшать положение в таблице РПЛ. Идем вперед», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».