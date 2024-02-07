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    Ловчев: Абаскалю в «Спартаке» осталось недолго

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    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Абаскаль сказал, что ему не поставлены конкретные цели на сезон, важно набраться опыта, команда молодая.

    Откровенно говоря, молодым состав команды я не назову. Сейчас уже достаточно много иностранцев, и надо отвечать за результат.

    У меня впечатление простое по этим словам: если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — написал Ловчев в соцсетях.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Спартак» идет пятым в таблице РПЛ.

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