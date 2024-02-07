Ловчев: Абаскалю в «Спартаке» осталось недолго

Ветеран «Спартака»высказался о работев московском клубе.

«Абаскаль сказал, что ему не поставлены конкретные цели на сезон, важно набраться опыта, команда молодая.

Откровенно говоря, молодым состав команды я не назову. Сейчас уже достаточно много иностранцев, и надо отвечать за результат.

У меня впечатление простое по этим словам: если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — написал Ловчев в соцсетях.

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Спартак» идет пятым в таблице РПЛ.