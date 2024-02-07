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    Гендиректор «Ахмата» о трансферах: Работа в этом направлении нами ведется круглый год

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    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе грозненского клуба на трансферном рынке.

    Ахмед Айдамиров
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    Ахмед Айдамиров

    «Конечно, в связи с санкциями мы сталкиваемся с определенными проблемами. Но работа на трансферном рынке никогда не прекращалась. Она ведется круглый год, ведь кто-то переходит в другую команду, у кого то заканчиваются трудовые соглашения.

    Мы на ежедневной связи с президентом клуба Магомедом Даудовым. Вместе с президентом, главным тренером, спортивным директором обсуждаем кандидатуры потенциальных новичков, принимаем взвешенные решения. Мирослав Юрьевич озвучивает позиции, которые нуждаются в усилении. По ходу сезона мы столкнулись с ситуацией, когда из-за множества травмированных игроков часто приходилось использовать футболистов не на своих позициях.

    Если кто-то пропускает матч по дисквалификации или по травме — возникают проблемы. Поэтому важно было подписать центрального защитника. Остановились на кандидатуре Надера Гандри. Он футболист с опытом, игрок национальной сборной, за его плечами матчи на высоком уровне, как чемпионат мира. Уверен, он нам поможет. Как и Лукас Ловат. Универсальный футболист, с хорошей левой ногой, может и пробить, и исполнить стандарты.

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    • Могут ли быть еще новички? Все может быть. Как я отмечал выше, работа в этом направлении нами ведется круглый год», — цитирует Айдамирова пресс-служба клуба.

    «Ахмат» занимает 13-е место в таблице российской Премьер-лиги с 17-ю очками в активе после 18-и туров.

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