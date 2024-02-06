Сон Хын Мин: Мы разочарованы и опустошены

Нападающий сборной Южной Кореивысказался о поражении от Иордании (0:2) в полуфинале Кубка Азии.

«Мы разочарованы и опустошены. Сборная Иордании совершает удивительное путешествие на этом турнире, это невероятно. Они заслужили победу и бились до конца.

У всё ещё нас достаточно молодая команда, мы должны учиться на этих ошибках. Мы должны смотреть вперёд, нет времени на сожаления. Ещё раз, большие комплименты Иордании и желаю им всего самого лучшего.

Ощущения от турнира? Это было очень сложно. У меня нет сожалений, я отдал всё, что мог, если честно. Уровень футбола в Азии увеличился. Но теперь мне нужно вернутся в клуб и быть готовым к продолжению сезона» — приводит слова Сона BeINSPORTS.

Сборная Иордании впервые в истории вышла в финал Кубка Азии. Ее соперником будет победитель матча Иран — Катар.

Финал Кубка Азии состоится 10 февраля.