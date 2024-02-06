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    Сон Хын Мин: Мы разочарованы и опустошены

    Футбол Кубок Азии-2023 Сборная Иордании Сборная Южной Кореи
    Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин высказался о поражении от Иордании (0:2) в полуфинале Кубка Азии.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    «Мы разочарованы и опустошены. Сборная Иордании совершает удивительное путешествие на этом турнире, это невероятно. Они заслужили победу и бились до конца.

    У всё ещё нас достаточно молодая команда, мы должны учиться на этих ошибках. Мы должны смотреть вперёд, нет времени на сожаления. Ещё раз, большие комплименты Иордании и желаю им всего самого лучшего.

    Ощущения от турнира? Это было очень сложно. У меня нет сожалений, я отдал всё, что мог, если честно. Уровень футбола в Азии увеличился. Но теперь мне нужно вернутся в клуб и быть готовым к продолжению сезона» — приводит слова Сона BeINSPORTS.

    Сборная Иордании впервые в истории вышла в финал Кубка Азии. Ее соперником будет победитель матча Иран — Катар.

    Финал Кубка Азии состоится 10 февраля.

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