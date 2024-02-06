ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хави«Пережевали и выплюнули». Кто может заменить Хави у руля «Барселоны»?
  • 22:04
    • Хет-трик Уила помог «Динамо» победить «Автомобилист»
  • 20:10
    • Иордания сенсационно переиграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии
  • 19:35
    • «Салават Юлаев» сломил сопротивление ЦСКА
  • 19:26
    • «Авангард» и СКА забросили 14 шайб на двоих
  • 19:19
    • «Зенит» не смог одолеть «Ноа» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Рахимов: Не отыгрались, не забили, но результат здесь на втором плане

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Товарищеские матчи РПЛ Футбол России Рубин
    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о товарищеском матче против «Арды» (1:2).

    Рашид Рахимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов

    «В первом тайме движение было не такое хорошее, как во втором. Во втором тайме добавили движения, поэтому почти вся игра шла на той половине. Не отыгрались, не забили, но результат здесь на втором плане. Я отметил в перерыве и сказал команде, что мы слишком много проявляем недовольства и не успеваем реагировать на следующий эпизод. Нам нужно отойти от этого и думать о том, что мы получаем нагрузки.

    Нагрузки мы будем получать до третьего сбора, пока не придём к взрывной и скоростной работе. Ничего страшного не вижу, есть позитивные моменты. Но есть моменты, на которые нужно обратить внимание, улучшать их. Вот эти два разных по движению тайма можно показать команде и сказать, что может их сделать сильнее», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как в первом полуфинале Кубка Испании сыграет «Сосьедад»?
  • «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Астон Вилла» оставит «Челси» за бортом Кубка Англии?
  • «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Ивуарийцы проследуют в финал
  • Кот-д’Ивуар — ДР Конго. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ДР Конго
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Иран — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры