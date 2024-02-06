Рахимов: Не отыгрались, не забили, но результат здесь на втором плане

Главный тренер казанскоговысказался о товарищеском матче против(1:2).

«В первом тайме движение было не такое хорошее, как во втором. Во втором тайме добавили движения, поэтому почти вся игра шла на той половине. Не отыгрались, не забили, но результат здесь на втором плане. Я отметил в перерыве и сказал команде, что мы слишком много проявляем недовольства и не успеваем реагировать на следующий эпизод. Нам нужно отойти от этого и думать о том, что мы получаем нагрузки.

Нагрузки мы будем получать до третьего сбора, пока не придём к взрывной и скоростной работе. Ничего страшного не вижу, есть позитивные моменты. Но есть моменты, на которые нужно обратить внимание, улучшать их. Вот эти два разных по движению тайма можно показать команде и сказать, что может их сделать сильнее», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.