«Балтика» — «Акрон»: счет матча 5:3, обзор голов

одолела(5:3) в рамках товарищеского матча.

В составе калининградской команды по дублю оформили Виталий Лисакович (голы на 25-й и 54-й минутах встречи) и Анхело Энрикес, который отличился на 32-й и 59-й минутах. Еще один гол забил Кристиян Бистрович на 64-й минуте.

У «Акрона», в свою очередь, дублем отметился Андрес Понсе, забив свои голы на 19-й и 27-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Абу-Саид Эльдарушев на 93-й минуте.

Интересно, что матч проходил в формате 3-х таймов по 45 минут.

В следующем матче «Балтика» сыграет против «Динамо» 23-го февраля.