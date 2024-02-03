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    «Балтика» обыграла «Акрон» в результативном товарищеском матче

    «Балтика» — «Акрон»: счет матча 5:3, обзор голов

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    «Балтика» одолела «Акрон» (5:3) в рамках товарищеского матча.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    В составе калининградской команды по дублю оформили Виталий Лисакович (голы на 25-й и 54-й минутах встречи) и Анхело Энрикес, который отличился на 32-й и 59-й минутах. Еще один гол забил Кристиян Бистрович на 64-й минуте.

    У «Акрона», в свою очередь, дублем отметился Андрес Понсе, забив свои голы на 19-й и 27-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Абу-Саид Эльдарушев на 93-й минуте.

    Интересно, что матч проходил в формате 3-х таймов по 45 минут.

    В следующем матче «Балтика» сыграет против «Динамо» 23-го февраля.

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