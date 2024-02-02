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    Иордания вышла в полуфинал Кубка Азии

    Таджикистан — Иордания: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Азии-2023 Сборная Таджикистана
    Сборная Иордании обыграла Таджикистан (1:0) в 1/4 финала Кубка Азии.

    Сборная Таджикистана
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    Сборная Таджикистана

    Единственнй гол номинальные гости забили на 66-й минуте. Защитник Таджикистана Вахдат Ханонов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Кубок Азии-2023. 1/4 финала
    Таджикистан — Иордания 0:1
    Гол: 0:1 Вахдат Ханонов (автогол) (66') Таджикистан: Рустам Ятимов, Манучехр Сафаров, Вахдат Ханонов, Ахтам Назаров, Зоир Джурабоев, Парвизджон Умарбаев, Алишер Шукюров, Эхсони Панджшанбе, Шахром Самиев (Рустам Соиров, 29'), Алишер Джалилов (Нуриддин Хамрокулов, 77'), Шервони Мабатшоев Иордания: Язид Абу Лайла, Раджаи Айед (Фади Авад, 88'), Ихсан Хаддад, Салем аль-Аджалин, Йазан Або Альараб, Абдалла Насиб, Язан аль-Наймат (Анас аль-Авадат, 88'), Али Олуан, Mousa Suleiman, Mahmoud Mardi (Mohammad Abuhasheesh, 80'), Noor Al Din Rawabda (Ибрагим Саде, 79') Предупреждения: Салем аль-Аджалин (68'), Раджаи Айед (72'), Алишер Шукюров (79'), Али Олуан (83')

    После победы над Таджикистаном Иордания вышла в полуфинал Кубка Азии. Следующий соперник сборной пока неизвестен.

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