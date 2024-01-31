Агент Сулейманова: Можно с уверенностью говорить, что Шапи — полноценный игрок «Ариса»

, представитель российского нападающего «Ариса», подтвердил, что игрок активировал опцию автоматического выкупа из

«Данная опция должна быть подтверждена, но есть определенная дата, до которой это должно случиться.

Опция в контракте действительно вошла уже в состояние активации, так как она была автоматической. Она активировалась по количеству сыгранных матчей, Шапи их уже отыграл.

Поэтому можно практически с уверенностью говорить, что Шапи — полноценный игрок Ариса», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний Сулейманов провел в чемпионате Греции 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в два миллиона евро.