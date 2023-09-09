Агент: Переход в «Арис» — удача для Сулейманова

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: globallookpress.com
Сулейманов будет выступать за «Арис» на правах аренды. Греческий клуб получил право выкупа российского игрока следующим летом.
«Вариант с "Арисом" был изначально очень интересным, понятно, что не единственным. Уже нет смысла говорить о других клубах, наш выбор пал именно на "Арис".
Сильный чемпионат, заинтересованность тренера, задачи клуба, это основные составляющие, способствовавшие данному решению.
Считаю переход удачным шагом вперед, он даст больше возможностей в будущем», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».
Напомним, в прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за израильский «Хапоэль».