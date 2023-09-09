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    Агент: Переход в «Арис» — удача для Сулейманова

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    Алан Агузаров, агент полузащитника Магомеда‑Шапи Сулейманова, прокомментировал переход игрока в «Арис».

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    Сулейманов будет выступать за «Арис» на правах аренды. Греческий клуб получил право выкупа российского игрока следующим летом.

    «Вариант с "Арисом" был изначально очень интересным, понятно, что не единственным. Уже нет смысла говорить о других клубах, наш выбор пал именно на "Арис".

    Сильный чемпионат, заинтересованность тренера, задачи клуба, это основные составляющие, способствовавшие данному решению.

    Считаю переход удачным шагом вперед, он даст больше возможностей в будущем», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

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    • Напомним, в прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за израильский «Хапоэль».

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