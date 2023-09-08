Греческий «Арис» объявил об аренде Сулейманова

Нападающийперешел в греческийизна правах аренды, сообщает официальный сайт «Ариса».

Соглашение рассчитано на один год и включает право выкупа футболиста.

«Рад приехать в "Арис". Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всё, чтобы помочь своей новой команде.

Я разговаривал об "Арисе" с тренером в Краснодаре. Он сказал мне, что "Арис" входит в число топ-клубов Греции с очень ярыми болельщиками, которые заполняют стадион на каждом матче и страстно поддерживают свою команду», — отметио Сулейманов.

Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне форвард принял участие в 2-х матчах, отыграв 91 минуту. Контракт с «Краснодаром» действует до лета 2025 года.