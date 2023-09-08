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    Греческий «Арис» объявил об аренде Сулейманова

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    Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов перешел в греческий «Арис» из «Краснодара» на правах аренды, сообщает официальный сайт «Ариса».

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    Соглашение рассчитано на один год и включает право выкупа футболиста.

    «Рад приехать в "Арис". Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всё, чтобы помочь своей новой команде.

    Я разговаривал об "Арисе" с тренером в Краснодаре. Он сказал мне, что "Арис" входит в число топ-клубов Греции с очень ярыми болельщиками, которые заполняют стадион на каждом матче и страстно поддерживают свою команду», — отметио Сулейманов.

    Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне форвард принял участие в 2-х матчах, отыграв 91 минуту. Контракт с «Краснодаром» действует до лета 2025 года.

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