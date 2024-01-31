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    Хаманн о Хаби Алонсо: Если «Ливерпуль» позвонит, ему будет очень сложно отказать

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    Экс-футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о возможном назначении наставника «Байера» Хаби Алонсо на пост главного тренера «мерсисайцев».

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    «Как футбольный романтик я бы хотел, чтобы он ещё один год провёл в Леверкузене.

    Но думаю, что если "Ливерпуль" позвонит, ему будет очень сложно отказать. Даже если речь пойдёт о преемственности Клоппа. Дело в том, что иногда большие клубы зовут только один раз.

    Думаю, Хаби согласится, если "Ливерпуль" сделает предложение», — приводит слова Хаманна издание Daily Mail.

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    • Напомним, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.

    Леверкузенская команда под руководством Хаби Алонсо занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 49-ю очками в активе. «Байер — единственная из команд топ-5 лиг Европы, которая не проиграла ни одного матча во всех турнирах нынешнего сезона.

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