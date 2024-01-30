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    «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 22-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом»

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    Лондонский «Арсенал» сыграет в гостях против «Ноттингем Форест» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 22:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ноттингем Форест»

    «Лесники» набрали 20 очков в 21-м матче, что позволяет им занимать текущую 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет 4 балла. На счету «Ноттингем Форест» 5 побед, 5 ничьих и 11 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 26:38.

    В прошедшую пятницу подопечные Нуну Эшпириту Санту играли в Кубке Англии против «Бристоль Сити». Встреча 4-го раунда завершилась вничью (0:0) и команды выявят обладателя путевки в следующую стадию уже переигровке, которая состоится позже.

    «Ноттингем Форест» показывает нестабильные результаты в последних турах АПЛ. В 5-ти крайних матчах «лесники» одержали 2 победы и потерпели 3 поражения. В 21-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» проиграл на выезде «Брентфорду» (2:3).

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    «Арсенал»

    «Канониры» расположились на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 43 очка в 21-м матче.

    На счету лондонской команды 13 побед, 4 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 42:20.

    В январе «Арсенал» сыграл всего два матча. 7 января подопечные Микеля Артеты вылетели из Кубка Англии на стадии 1/32 финала, уступив «Ливерпулю» (0:2), а 20 января лондонцы разгромили дома «Кристал Пэлас» (5:0) в рамках 21-го тура АПЛ.

    Личные встречи

    В матче первого круга этого сезона АПЛ «Арсенал» дома переиграл своего соперника с разницей в один мяч — 2:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «канониров» 7 побед, «Ноттингем Форест» оказался сильнее в 3-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» с коэффициентом 2.20.

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