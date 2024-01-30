Де Росси: Лукаку смертельно опасен

Новый наставник «Ромы»оценил игру форвардав матче 22-го тура Серии А с «Салернитаной» (2:1).

«В первом тайме он был единственным, кто немного растянул наших соперников. Когда нам удавалось перемещать мяч, он мог совершать забеги сзади, а мы не оказывали ему особой помощи. Верно и то, что когда наша игра во владении мячом была слишком медленной — они играли с тремя центральными защитниками — для него не было места. Когда мы лучше владеем мячом, если он находит брешь для передачи, он смертельно опасен, если вы можете подать на него в штрафной.

Он боролся и трудился ради команды и помог больше, чем в матче с "Вероной". Он немного отступил, когда нам пришлось засучить рукава. Я доволен. Когда ты видишь, как такой победитель, как он, убегает, толкается, пытаясь удержать мяч до конца, это приятно видеть. Именно такого настроя мы хотим», — приводит слова де Росси официальный сайт клуба.

Де Росси возглавил римлян после увольнения Жозе Моуринью. Контракт 40-летнего итальянца с клубом истекает летом 2024 года.

Календарь и таблица Серии А

После 22 туров «Рома» идет пятой в таблице Серии А, набрав 35 очков.