Защитник «Оренбурга»: Будем делать все возможное, чтобы выбираться из нынешнего турнирного положения

Чилийский защитникрассказал об адаптации после перехода в российский клуб.

«Очень рад присоединиться к команде. Большое спасибо всем, кто мне помогал при переезде. Адаптация проходит очень быстро, находим взаимопонимание с тренером, с товарищами по команде.

Думаю, что скоро уже начнётся сезон и будем делать всё возможное, чтобы выбираться из нынешнего турнирного положения. Ещё раз большое спасибо за помощь в переезде и во всех сложностях, которые произошли в дороге», — сказал Томпсон в видео клубной пресс-службы «Оренбурга».

Напомним, что защитник пополнил состав команды 25-го января. «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе после 18-и туров.