«Бавария» готова отпустить Киммиха зимой

Ключевой полузащитник мюнхенской «Баварии»может покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Главным претендентом на центрального хавбека является лондонский «Тоттенхэм», который хочет укрепить среднюю линию игроком топ-уровня.

Помимо Киммиха, «шпоры» также рассматривают кандидатуру Конора Галлахера из «Челси». «Тоттенхэм» согласен заплатить за трансфер 28-летнего немца € 50-70 млн.

Йозуа Киммих стал играть за «Баварию» в 2015 году и в первый же сезон завоевал стабильное место в основном составе. В этом году он провел за команду 23 матча, забил один гол, отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2025 года.