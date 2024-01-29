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    «Бавария» готова отпустить Киммиха зимой

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    Ключевой полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    Главным претендентом на центрального хавбека является лондонский «Тоттенхэм», который хочет укрепить среднюю линию игроком топ-уровня.

    Помимо Киммиха, «шпоры» также рассматривают кандидатуру Конора Галлахера из «Челси». «Тоттенхэм» согласен заплатить за трансфер 28-летнего немца € 50-70 млн.

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    • Йозуа Киммих стал играть за «Баварию» в 2015 году и в первый же сезон завоевал стабильное место в основном составе. В этом году он провел за команду 23 матча, забил один гол, отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2025 года.

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