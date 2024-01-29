«Бавария» готова отпустить Киммиха зимой

Йозуа Киммих Фото: globallookpress.com
Главным претендентом на центрального хавбека является лондонский «Тоттенхэм», который хочет укрепить среднюю линию игроком топ-уровня.
Помимо Киммиха, «шпоры» также рассматривают кандидатуру Конора Галлахера из «Челси». «Тоттенхэм» согласен заплатить за трансфер 28-летнего немца € 50-70 млн.
Йозуа Киммих стал играть за «Баварию» в 2015 году и в первый же сезон завоевал стабильное место в основном составе. В этом году он провел за команду 23 матча, забил один гол, отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2025 года.