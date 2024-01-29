ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в матче с «Ак Барсом»Новые участники плей-офф, провальная кампания «Сибири», серия поражений «Амура»
  • 15:30
    • Ван Дейк намекнул на возможный уход из «Ливерпуля» вместе с Клоппом
  • 15:06
    • Дзюба пропустит начало второго сбора «Локомотива»
  • 15:00
    • «Реал» подписал еще одного украинского вратаря
  • 14:37
    • «Амур» и «Металлург» организовали голевую перестрелку в Хабаровске
  • 14:18
    • Экс-нападающий «Локомотива» и «Рубина» перейдет в сербский «Железничар»
    Все новости спорта

    Дзюба пропустит начало второго сбора «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Артём Дзюба Локомотив РПЛ Футбол России
    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и вратарь Гилерме не будут тренироваться в ближайшие дни.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Гилерме и Артем Дзюба пропустят начало второго сбора по медицинским показаниям, оба игрока присоединятся к команде позже по ходу тренировочных сборов», — сообщает пресс-служба «железнодорожников».

    В рамках второго сбора «Локомотив» проведет 4 товарищеских матча — с «Уралом» (31 января), «Кайратом» (4 февраля), «Торпедо» (8 февраля) и «Урарту» (8 февраля).

  • Дзюба о хейтерах: Хоть бы один в лицо что‑нибудь сказал, но это невозможно
  • Читайте по теме

    • Дзюба провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» взять три очка?
  • «Салернитана» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • СКА воспользуется не лучшим периодом «Локомотива»
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Голов много не будет
  • Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салернитана — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сенегал — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эштрела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Марокко — ЮАР
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Узбекистан — Таиланд
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры