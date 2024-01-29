Дзюба пропустит начало второго сбора «Локомотива»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Гилерме и Артем Дзюба пропустят начало второго сбора по медицинским показаниям, оба игрока присоединятся к команде позже по ходу тренировочных сборов», — сообщает пресс-служба «железнодорожников».
В рамках второго сбора «Локомотив» проведет 4 товарищеских матча — с «Уралом» (31 января), «Кайратом» (4 февраля), «Торпедо» (8 февраля) и «Урарту» (8 февраля).
Дзюба провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.