Дзюба пропустит начало второго сбора «Локомотива»

Нападающий «Локомотива»и вратарьне будут тренироваться в ближайшие дни.

«Гилерме и Артем Дзюба пропустят начало второго сбора по медицинским показаниям, оба игрока присоединятся к команде позже по ходу тренировочных сборов», — сообщает пресс-служба «железнодорожников».

В рамках второго сбора «Локомотив» проведет 4 товарищеских матча — с «Уралом» (31 января), «Кайратом» (4 февраля), «Торпедо» (8 февраля) и «Урарту» (8 февраля).

Дзюба провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.