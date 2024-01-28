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    Радимов: Сейчас Миранчук шикарно выглядит

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    Бывший футболит сборной России Владислав Радимов оценил игру полузащитник «Аталанты» Алексея Миранчука.

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    Миранчук забил один из двух голов «Аталанты» в матче против «Удинезе» (2:0) в 22-м туре чемпионата Италии.

    «Миранчук использовал свой шанс. Даже выходя на пять минут, он показывал свой максимум и успевал голевые отдавать и забивать. Он сейчас номер один на этой позиции.

    Даже (главный тренер Джан Пьеро) Гасперини отмечает это на пресс‑конференциях, а от него похвалы не так часто дождешься.

    На четвертый год Алексей заиграл, и то благодаря отъезду некоторых игроков. Но выглядит он действительно сейчас шикарно. Он теперь добегает в штрафную и забивает оттуда мячи. Игрок на его позиции обязан это делать», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    В текущем чемпионате Италии Миранчук провел 12 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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