Радимов: Сейчас Миранчук шикарно выглядит

Бывший футболит сборной Россииоценил игру полузащитник «Аталанты»

Миранчук забил один из двух голов «Аталанты» в матче против «Удинезе» (2:0) в 22-м туре чемпионата Италии.

«Миранчук использовал свой шанс. Даже выходя на пять минут, он показывал свой максимум и успевал голевые отдавать и забивать. Он сейчас номер один на этой позиции.

Даже (главный тренер Джан Пьеро) Гасперини отмечает это на пресс‑конференциях, а от него похвалы не так часто дождешься.

На четвертый год Алексей заиграл, и то благодаря отъезду некоторых игроков. Но выглядит он действительно сейчас шикарно. Он теперь добегает в штрафную и забивает оттуда мячи. Игрок на его позиции обязан это делать», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В текущем чемпионате Италии Миранчук провел 12 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.