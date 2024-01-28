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    Хави обратился к футболистам по поводу ухода из «Барселоны»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал футболистам, почему уже принял решение об уходе из каталонского клуба окончании сезона.

    Хави
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    Хави

    «Мне очень жаль, что вы, ребята, узнали об этом таким образом, но это то, что было со мной в течение долгого времени, и я не мог больше ждать. Я искренне верю, что это решение является лучшим для всех: для меня, потому что я избавлюсь от лишнего давления, а также для вас, поскольку вы также сможете играть без настолько большого давления.

    Я убеждён, что мы можем громко хлопнуть дверью и сделать всё возможное для того, чтобы победить и удивить тех, кто уже похоронил нас», — приводит слова Хави AS.

    В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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