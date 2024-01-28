Хави обратился к футболистам по поводу ухода из «Барселоны»

Главный тренеррассказал футболистам, почему уже принял решение об уходе из каталонского клуба окончании сезона.

«Мне очень жаль, что вы, ребята, узнали об этом таким образом, но это то, что было со мной в течение долгого времени, и я не мог больше ждать. Я искренне верю, что это решение является лучшим для всех: для меня, потому что я избавлюсь от лишнего давления, а также для вас, поскольку вы также сможете играть без настолько большого давления.

Я убеждён, что мы можем громко хлопнуть дверью и сделать всё возможное для того, чтобы победить и удивить тех, кто уже похоронил нас», — приводит слова Хави AS.

В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.