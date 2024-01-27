Семин: Сколько бы игрового времени не давали Миранчуку в «Аталанте», он всегда правильно относился к тренерским решениям

Бывший главный тренер московского» и сборной Россиивысказался о результативностив последних матчах за

«Сколько бы игрового времени не давали Миранчуку в "Аталанте", он всегда правильно относился к тренерским решениям. Алексей работал, не сдавался и в конце концов убедил тренера и руководителей в том, что может приносить пользу команде. Поэтому пришёл успех.

Для нас всех приятно, что наш парень играет в одной из лучших лиг Европы и забивает там. Любителям футбола, тренерам — нам всем очень приятно наблюдать за этим. Мы очень радуемся за успехи Миранчука так же, как и огорчаемся, когда он не играет», — цитирует Семина «Чемпионат».