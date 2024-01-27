«Ницца» — «Метц»: счет матча 1:0, обзор гола

Автором единственного гола в данном противостоянии стал Эванн Гессанд с пенальти.
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Метц 1:0
Гол: 1:0 Эванн Гессан (пенальти) (77') Ницца: Марчин Булка, Джордан Лотомба (Пабло Росарио, 82'), Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Морган Сансон (Хишем Будауи, 83'), Юссуф Ндайишимие, Кефрен Тюрам-Юльен (Алексис Клод-Морис, 66'), Гаэтан Лаборде (Ромен Перро, 90'), Эванн Гессан, Мохамед-Али Чо (Софьян Диоп, 66') Метц: Александр Укиджа, Кевин Ван Ден Керкхоф (Малик Мбайе, 83'), Матьё Юдоль, Фали Канде, Исмаэль Траоре, Максим Колен, Чейх Сабали (Бенджамин Тетте, 79'), Жорж Микаутадзе (Оскар Эступиньян, 83'), Joseph Nduquidi, Danley Jean Jacques, Kevin N`Doram (Артюр Атта, 83') Предупреждения: Чейх Сабали (57'), Мельвен Бар (61')
Благодаря победе «Ницца» набрала 38 очков и закрепилась на втором месте в турнирной таблице. У «Метца» 16 пунктов и пятнадцатая строчка.