Аллегри высказался о чемпионской гонке с «Интером» и «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса»высказался о чемпионской гонке в чемпионате Италии.

«После матча "Интер" — "Ювентус" впереди ещё много игр, и давайте не будем забывать "Милан", который набрал больше очков, чем в прошлом году, преодолел сложный период и может вернуться в чемпионскую гонку. Важно сохранять равновесие, держать высокую планку и стараться обеспечить преемственность.

Концепция "невозможного гола", о которой я упоминал ранее, не имеет отношения к скудетто, это психологическое состояние, которое вы должны иметь в своей голове: вы должны делать всё возможное и думать, что нет ничего невозможного», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

Календарь и таблица Серии А

После 21 тура «Ювентус» лидирует в Серии А с 52 очками. Второе место занимает «Интер» (51 очко). Замыкает тройку «Милан» (44 очка).