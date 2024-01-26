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    Рыболовлев готов продать «Монако»

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    Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев готов рассмотреть возможность продажи «Монако».

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    По информации журналиста Бена Джейкобса, Рыболовлев оценивает «Монако» в один миллиард долларов. При этом ему принадлежит 67 процентов акций клуба.

    В 2011 году бизнесмен приобрел контрольный пакет акций «Монако» за 130 миллионов долларов.

    Источник утверждает, что доля акций, которая принадлежит королевской семье Монако, не продается.

    Ранее принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии, сообщил о готовности приобрести «Монако» или «Марсель».

    «Монако» в ближайшем матче сыграет на выезде против «Марселя». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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