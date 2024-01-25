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    Мичел прокомментировал вылет «Жироны» из Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Мальорка Жирона
    Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о поражении от «Мальорки» (2:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

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    «Поражение означает, что мы команда, которая умеет проигрывать. Есть очень мало команд, которые проигрывают так мало, и это означает, что мы делаем жестокую работу.

    В перерыве я сказал им, что мы должны быть сбалансированы. Мы смогли вывернуть себя наизнанку, но мне не хватило умения потопить соперника.

    Мы упустили мечту о полуфинале, но мы должны взять себя в руки, смириться и продолжать бороться за то, чтобы быть на вершине Ла Лиги», — приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

    Поражение от «Мальорки» стало для «Жироны» вторым в сезоне. Первый раз команда Мичела проиграла 30 сентября 2022 года мадридскому «Реалу» (0:3).

    После 21 тура «Жирона» лидирует в Ла Лиге с 52 очками. Второе место в чемпионате занимает «Реал» (51 очко).
    Следующий матч команда проведёт в гостях с «Сельтой». Встреча на стадионе «Балаидос» состоится 28 января, начало в 16:00 мск.

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