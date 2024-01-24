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    Смолов: На первом сборе всегда большие нагрузки, но у Лички они сверхбольшие

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    Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов прокомментировал победу в товарищеском матче со «Слованом» (2:1), а также рассказал о первом сборе команды.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Как игралось после тренировка на пляже? Если честно, очень тяжело. На первом сборе всегда большие нагрузки, но стоит отметить, что у Марцела они сверхбольшие. Самое главное, что никто не получил повреждений и удалось добиться победы.

    Эти сборы самые тяжелые в карьере? Они точно входят в топ-2. Всё-таки отдам пальму первенства Андрею Николаевичу Кобелеву. У него было очень много бега без мяча, и это были мои первые сборы с основой. Было очень сложно», — приводит слова Смолова пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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