Смолов: На первом сборе всегда большие нагрузки, но у Лички они сверхбольшие

Нападающий московскогопрокомментировал победу в товарищеском матче со(2:1), а также рассказал о первом сборе команды.

«Как игралось после тренировка на пляже? Если честно, очень тяжело. На первом сборе всегда большие нагрузки, но стоит отметить, что у Марцела они сверхбольшие. Самое главное, что никто не получил повреждений и удалось добиться победы.

Эти сборы самые тяжелые в карьере? Они точно входят в топ-2. Всё-таки отдам пальму первенства Андрею Николаевичу Кобелеву. У него было очень много бега без мяча, и это были мои первые сборы с основой. Было очень сложно», — приводит слова Смолова пресс-служба клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.