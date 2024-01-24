ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэстон МаккенниБыл козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни
  • 01:29
    • «Реал Сосьедад» на выезде одолел «Сельту» и пробился в полуфинал Кубка Испании
  • 00:51
    • «Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка английской лиги
    Все новости спорта

    Фердинанд: Роналду повезло, что «Манчестер Юнайтед» подписал его

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил, при каких обстоятельствах английский клуб подписал форварда Криштиану Роналду.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я помню, когда Криштиану Роналду подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом.

    Я помню, мы собирались подписать Роналдиньо, но он предпочёл уйти из "ПСЖ" в "Барселону". Алекс Фергюсон был абсолютно опустошён. Затем во время турне он посетил стадион "Спортинга", где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история», — приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на подкаст The Obi One.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пришло время «Атлетика»
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Унион» даст бой чемпиону
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры