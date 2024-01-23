Президент «Наполи»: Нет реальной причины для существования Суперкубка Италии

Президентвысказался о поражении своей команды в финале Суперкубка Италии против(0:1).

«Я не хотел, чтобы мы участвовали в Суперкубке Италии ещё четыре или пять месяцев назад, поскольку на тот момент у нас впереди было слишком много матчей и не следовало добавлять новые игры за пределами Италии.

Я думаю, что со следующего сезона, когда увеличится число игр из-за реформ УЕФА, нет реальной причины для существования Суперкубка», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

В следующем матче «Наполи» сыграет против «Лацио» 28-го января в рамках Серии А. После 20-и туров «неаполитанцы» занимают 9-е место в таблице чемпионата Италии с 31-м баллом в активе.