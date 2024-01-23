«Краснодар» и еще один клуб РПЛ хотят подписать полузащитника «Карабаха»

Полузащитник «Карабаха» и сборной Кабо-Вердеможет продолжить карьеру в чемпионате России. Об этом сообщил агент футболиста Уго Каджуда.

«Правда в том, что "Рубин" следит за игроком. Также в Леандро заинтересован "Краснодар". Посмотрим, что из всего этого получится», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Андраде в 1,20 миллиона евро.

В текущем сезоне Андраде провел в чемпионате Азербайджана 18 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола в шести матчах группового этапа Лиги Европы.