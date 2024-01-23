ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко Ройс — полузащитник «Боруссии» ДТрансферный дайджест. 16 — 22 января
  • 12:37
    • Джокович вышел в полуфинал Australian Open
  • 09:05
    • Гауфф победила Костюк и вышла в полуфинал Australian Open
  • 14:25
    • Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал Australian Open
  • 13:28
    • «Локомотив» может подписать защитника «Сантоса»
  • 13:12
    • «Зенит» почти договорился с «Локомотивом» о переходе Тикнизяна
    Все новости спорта

    «Краснодар» и еще один клуб РПЛ хотят подписать полузащитника «Карабаха»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар Рубин РПЛ Футбол России Карабах Трансферы
    Полузащитник «Карабаха» и сборной Кабо-Верде Леандро Андраде может продолжить карьеру в чемпионате России. Об этом сообщил агент футболиста Уго Каджуда.

    Леандро Андраде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леандро Андраде

    «Правда в том, что "Рубин" следит за игроком. Также в Леандро заинтересован "Краснодар". Посмотрим, что из всего этого получится», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

    Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Андраде в 1,20 миллиона евро.

  • «Эвертону» и еще трем клубам АПЛ интересен нападающий «Краснодара»
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне Андраде провел в чемпионате Азербайджана 18 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола в шести матчах группового этапа Лиги Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сельта» и «Реал Сосьедад» много не забьют
  • «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
  • Рублев обыграет Синнера и наконец-то выйдет в полуфинал на «Шлеме»?
  • Синнер — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Очередное дерби столицы окажется за «Динамо»?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Мильонариос — Хуниор
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Перу (до 23 лет) — Аргентина (до 23 лет)
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры