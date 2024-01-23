«Краснодар» и еще один клуб РПЛ хотят подписать полузащитника «Карабаха»

Леандро Андраде Фото: globallookpress.com
«Правда в том, что "Рубин" следит за игроком. Также в Леандро заинтересован "Краснодар". Посмотрим, что из всего этого получится», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.
Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Андраде в 1,20 миллиона евро.
В текущем сезоне Андраде провел в чемпионате Азербайджана 18 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола в шести матчах группового этапа Лиги Европы.