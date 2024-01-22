«Эвертону» и еще трем клубам АПЛ интересен нападающий «Краснодара»

Нападающий «Краснодара»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Evening Standard, серьезный интерес к колумбийскому футболисту проявляет «Кристал Пэлас».

Лондонский клуб хочет взять Кордобу в аренду до конца сезона.

Помимо «Кристал Пэлас», возможность подписания 30-летнего форварда рассматривают «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Фулхэм».

При этом источник отмечает, что клубам АПЛ будет сложно оформить трансфер игрока из российского клуба.

В текущем сезоне Кордоба провел в чемпионате России 16 матчей и забил восемь мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.