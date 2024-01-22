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    «Эвертону» и еще трем клубам АПЛ интересен нападающий «Краснодара»

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    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

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    По информации Evening Standard, серьезный интерес к колумбийскому футболисту проявляет «Кристал Пэлас».

    Лондонский клуб хочет взять Кордобу в аренду до конца сезона.

    Помимо «Кристал Пэлас», возможность подписания 30-летнего форварда рассматривают «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Фулхэм».

    При этом источник отмечает, что клубам АПЛ будет сложно оформить трансфер игрока из российского клуба.

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    • В текущем сезоне Кордоба провел в чемпионате России 16 матчей и забил восемь мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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