Моуринью не сможет возглавить «Наполи» в нынешнем сезоне

Экс-тренерне сможет быстро начну новый клуб из-за правил в Серии А.

«Несмотря на сообщения, Моуринью не может стать тренером "Наполи" в этом сезоне из-за итальянских правил, так что в этих историях нет ничего.

Летом посмотрим, что произойдет, впереди еще долгий путь, и "Наполи" пока не определился со своим новым главным тренером. "Наполи" потребуется время, чтобы сделать выбор, и Моуринью тоже не торопится, ему потребуется некоторое время, чтобы принять решение о своем следующем шаге», — написал журналист Фабрицио Романо в колонке CaughtOffside.

Ранее сообщалось о том, что представитель Моуринью ведет переговоры с «Наполи» о возможном сотрудничестве между клубами.

Напомним, что в январе этого года боссы «Ромы» расторгли контракт с Жозе Моуринью.