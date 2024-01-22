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    Моуринью не сможет возглавить «Наполи» в нынешнем сезоне

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    Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью не сможет быстро начну новый клуб из-за правил в Серии А.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Несмотря на сообщения, Моуринью не может стать тренером "Наполи" в этом сезоне из-за итальянских правил, так что в этих историях нет ничего.

    Летом посмотрим, что произойдет, впереди еще долгий путь, и "Наполи" пока не определился со своим новым главным тренером. "Наполи" потребуется время, чтобы сделать выбор, и Моуринью тоже не торопится, ему потребуется некоторое время, чтобы принять решение о своем следующем шаге», — написал журналист Фабрицио Романо в колонке CaughtOffside.

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    • Ранее сообщалось о том, что представитель Моуринью ведет переговоры с «Наполи» о возможном сотрудничестве между клубами.

    Напомним, что в январе этого года боссы «Ромы» расторгли контракт с Жозе Моуринью.

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