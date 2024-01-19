Моуринью может возглавить «Наполи»

Боссымогут назначитьна пост главного тренера команды. Об этом сообщает издание Sport Mediaset

Единственное условие, при котором эта сделка может не состояться — большая зарплата Моуринью. Агент тренера Жорже Мендеш уже обсуждает детали возможного назначения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

Напомним, что 16-го января стало известно об отставке Моуринью с поста главного тренера «Ромы». После 20-и туров римляне занимают 9-е место в таблице Серии А с 29-ю очками в активе.

«Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций в сезоне 2021/2022, а в прошлом году римляне добрались до финала Лиги Европы.