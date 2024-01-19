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    Моуринью может возглавить «Наполи»

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    Боссы «Наполи» могут назначить Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Единственное условие, при котором эта сделка может не состояться — большая зарплата Моуринью. Агент тренера Жорже Мендеш уже обсуждает детали возможного назначения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

    Напомним, что 16-го января стало известно об отставке Моуринью с поста главного тренера «Ромы». После 20-и туров римляне занимают 9-е место в таблице Серии А с 29-ю очками в активе.

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