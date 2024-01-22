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    Главный тренер «Борнмута»: Игра «Ливерпуля» во 2-м тайме была потрясающей

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    Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4).

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    «Если вы видели игру "Ливерпуля" во втором тайме, то должны были заменить, что она потрясающая. Обычно "красные" хороши в первом тайме, но здесь получилось так, что во втором команда Клоппа была на высоте.

    Мы знаем, что в матчах с такими соперниками нужно быть лучшей версией самих себя и искать вдохновение везде, где только можно. У нас не получилось», — приводит слова Ираолы издание Liverpool Echo.

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    • После поражения от «Ливерпуля» «Борнмут» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. В следующем матче «вишни» сыграют против «Суонси» 25-го января в рамках Кубка Англии.

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