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    «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»

    «Борнмут» — «Ливерпуль»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил «Борнмут» со счетом 4:0.

    Диогу Жота
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    Диогу Жота

    Авторами точных ударов в этой игре стали Дарвин Нуньес и Диогу Жота, которые оформили дубли.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Ливерпуль 0:4
    Голы: 0:1 Дарвин Нуньес (49'), 0:2 Диогу Жота (70'), 0:3 Диогу Жота (79'), 0:4 Дарвин Нуньес (90 + 3') Борнмут: Нето, Илья Забарный, Крис Мепэм, Джеймс Хилл (Ллойд Келли, 55'), Максимилиан Ааронс, Льюис Кук (Филип Биллинг, 83'), Райан Кристи, Маркус Таверньер, Луис Синистерра (Alex Scott, 55'), Джастин Клюйверт (Дэвид Брукс, 69'), Доминик Соланке (Киффер Мур, 83') Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли (Owen Beck, 83'), Диогу Жота (Kaide Gordon, 90'), Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 64'), Кёртис Джонс (Bobby Clark, 83'), Алексис Мак Аллистер, Харви Эллиотт (Райан Гравенберх, 64'), Дарвин Нуньес Предупреждения: Льюис Кук (59'), Конор Брэдли (66'), Дарвин Нуньес (90 + 7')

    Календарь и таблица АПЛ

    Победа позволила «Ливерпулю» набрать 48 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» 25 пунктов и двенадцатая строчка.

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