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    Нигерия и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф Кубка Африки

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    Завершились две встречи 3-го тура Кубка африканских наций в группе А. По их итогам в следующий круг пробились Экваториальная Гвинея и Нигерия.

    Эмилио Нсуе
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    Эмилио Нсуе

    В первом матче Экваториальная Гвинея сенсационно разгромила одного из фаворитов турнира Кот-д'Ивуар со счетом 4:0.

    Дублем в составе победителей отметился 34-летний Эмилио Нсуе, проведший несколько сезонов в Примере за «Мальорку». Еще по голу на счету Пабло Гане и Янника Буйла.

    Кот-д'Ивуар забил мяч на 45+2 минуте, но его отменили после просмотра ВАР.

    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа A
    Экваториальная Гвинея — Кот-д Ивуар 4:0
    Голы: 1:0 Эмилио Нсуэ (42'), 2:0 Пабло Ганет (73'), 3:0 Эмилио Нсуэ (75'), 4:0 Янник Байла (88') Экваториальная Гвинея: Хесус Овоно, Карлос Акапо, Эстебан Ороско Фернандес, Сауль Коко, Базилио Ндонг, Эмилио Нсуэ (Оскар Сиафа, 78'), Пабло Ганет (Алекс Бальбао, 85'), Федерико Бикоро, Хосе Мачин (Сантьяго Энеме, 85'), Ибан Сальвадор (Luis Asue, 78'), Хосе Миранда (Янник Байла, 56') Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гислейн Конан (Жан-Филипп Крассо, 65'), Эван Н'Дика, Вийи Боли (Саймон Адингра, 84'), Уилфрид Стефан Синго, Секо Фофана, Франк Кессье, Ибраим Сангаре, Кристиан Куаме (Карим Конате, 64'), Николя Пепе (Жереми Бога, 65'), Умар Диаките (Макс-Ален Градель, 84') Предупреждения: Хосе Миранда (12'), Хесус Овоно (45 + 5'), Кристиан Куаме (45 + 5'), Вийи Боли (72'), Сантьяго Энеме (88')

    В параллельной игре Гвинея-Бисау уступила Нигерии со счетом 0:1.

    Единственный мяч на 36-й минуте в свои ворота забил Опа Санганте.

    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа A
    Гвинея-Бисау — Нигерия 0:1
    Гол: 0:1 Опа Сангант (автогол) (36') Гвинея-Бисау: Жонаш Асведу Мендеш, Убулан Мендес, Эдгар Мигел Йе, Опа Сангант, Нану Гомеш, Жаниу Бикел, Далсью Гомес (Алфа Семеду, 88'), Нану (Фали Канде, 80'), Карлос Мендес Гомес (Марсиану Санка Чами, 46'), Зиньо Гано (Франкулину, 46'), Famana Quizera (Зе Турбо, 68') Нигерия: Стэнли Нвабили, Кэлвин Бейсси, Адесево Аджайи, Кеннет Омеруо, Джо Арибо (Алекс Айуоби, 63'), Самуэль Чуквезе (Адемола Лукман, 80'), Фрэнк Аниика (Рафаэль Оньедика, 63'), Брайт Осави-Самуэль (Заиду Сануси, 80'), Ола Эйна (Чидози Авазим, 90'), Виктор Осимхен, Моузес Саймон Предупреждения: Адесево Аджайи (44'), Фрэнк Аниика (50'), Кэлвин Бейсси (90 + 5')

    Экваториальная Гвинея и Нигерия набрали по 7 очков и будут играть в плей-офф. Гвинея-Бисау завершает выступления на турнире. Кот-д'Ивуар еще может пробиться дальше, как лучшая третья команда.

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